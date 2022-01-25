Трамп лидирует в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года - опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп уверенно опережает по популярности всех остальных наиболее вероятных на сегодняшний день претендентов на президентский пост на выборах 2024 года от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник вечером газетой "Хилл" результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 20 января исследовательской службой Harvard/Harris.

Согласно этому анализу, бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей, голосующих за республиканцев, в то время как его однопартийцы губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс, являющиеся пока наиболее вероятными - помимо Трампа - претендентами на участие в президентских выборах 2024 года, могут рассчитывать на поддержку 12% и 11% электората республиканцев соответственно. Никто из остальных восьми вероятных претендентов на участие в предстоящих выборах от Республиканской партии не располагает, как показал опрос, "двузначной поддержкой" избирателей.

В случае же отказа Трампа от участия в президентской гонке 2024 года - а он пока сохраняет интригу - поддержка Десантиса как возможного претендента возрастет до 30%, Пенса - до 24%. Их ближайший вероятный преследователь, сенатор от штата Техас Тед Круз, сможет тогда рассчитывать на поддержку 14% голосов избирателей - сторонников республиканцев.

В отличие от Трампа, отмечают авторы исследования, нынешний руководитель американской администрации, президент Джо Байден, уже заявивший о намерении переизбираться на новый срок, может на сегодняшний день рассчитывать на поддержку лишь 32% электората демократов, вице-президент Камала Харрис - на 14%. Их ближайшие вероятные преследователи - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон - могут рассчитывать на поддержку 11% избирателей. Если Байден сойдет с дистанции, шансы Харрис возрастут до 23% поддержки, Клинтон - до 17%, Сандерса - до 12%.

"Трамп [если будет участвовать в выборах] стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как Байден и Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов", - заявил "Хилл" руководитель Harvard/Harris Марк Пенн. При этом он отметил, что "пока еще слишком рано делать прогнозы в отношении 2024 года".

В опросе приняли участие 1 815 зарегистрированных американских избирателей.