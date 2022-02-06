Сокращение автопотока на 400 тысяч машин в сутки разгрузило дороги Москвы до 5-6 баллов
11:12 06.02.2022
Переход многих жителей Москвы на удаленный режим работы привел к тому, что на дорогах стало меньше машин и пробки на столичных магистралях уменьшились. Как отмечают в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, автомобилей по сравнению с декабрем 2021 года на трассах было меньше на 400 тыс. автомобилей в сутки и в среднем на нынешней неделе по городу перемещалось 2,7 млн автомобилей. «Загруженность всех московских дорог сразу существенно упала с восьми-девяти до пяти-шести баллов; 600 тыс. легковых машин приезжает сейчас из области (пересекает МКАД), хотя в рабочие дни декабря было около 800 тыс. таких автомобилей», - сообщили представители Департамента транспорта Москвы.
В результате многие горожане стали тратить на дорогу примерно на 30% меньше времени, чем обычно. Эти данные свидетельствуют о том, что существенного изменения ситуации на дорогах можно добиться в случае более активного использования горожанами общественного транспорта. «Для свободного передвижения по городу нужно всего лишь примерно 450 тыс. водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте. И это стало намного реальнее с учетом того, что: с 2010 года в Москве открыто 160 станций метро, МЦК и МЦД с удобными интегрированными тарифами, так что количество пассажирских мест, новых маршрутов, пересадок выросло в разы», - полагают в департаменте. «Ежегодно в Москве открывается около 10 станций метро, Большая кольцевая линия - в ближайшие год-два полностью сомкнется, готовятся к запуску МЦД 3,4,5, запускаются новые поезда, развиваются альтернативные виды транспорта, чтобы люди пользовались общественным транспортом больше и больше и имели удобный и безопасный выбор», - отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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