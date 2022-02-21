Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова поздравила фельдшеров с профессиональным праздником
18:25 21.02.2022
|
Фото пресс-службы правительства Московской области
«В Московской области работает более 5 тыс. фельдшеров – как на скорой, так и в первичном звене. Именно вы молниеносно оказываетесь там, где нужны людям, первыми оказываете медицинскую помощь. В службу скорой медицинской помощи ежедневно в среднем поступает 14 тыс. звонков. И за каждым вызовом стоит конкретный человек – со своей болью, проблемой, нуждающийся в вашей помощи. Без преувеличений – своими выверенными и профессиональными действиями вы ежедневно спасаете тысячи жизней», – сказала Светлана Стригункова.
Первый зампред правительства Подмосковья вручила медработникам благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также почетные грамоты и благодарности Минздрава региона.
«Первое, что я хотела, – это поздравить всех фельдшеров скорой помощи с праздником. Наш труд тяжелый, где-то опасный и в то же время интересный. Я работаю фельдшером скорой помощи почти 43 года и нисколько не сожалею о выбранном пути. Сегодня на награждении было сказано много благодарственных слов в наш адрес. И приятно осознавать, что нас ценят и простые граждане, и конечно же, наше руководство. Спасибо всем!» – сказала Елена Агафонова, фельдшер Егорьевской подстанции скорой медицинской помощи.
Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейшей на территории России. Она включает в себя 51 подстанцию и 83 поста. Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано около 640 бригад скорой медицинской помощи. В прошлом году на станцию скорой помощи было поставлено более 340 новых автомобилей, в том числе реанимационных. За 2 года отремонтировано почти 50 постов и подстанций скорой. С этого года для 18 категорий медицинских специалистов, в том числе для фельдшеров скорой, введена компенсация аренды жилья.
НОВОСТИ
- 20:00 21.02.2022
- Ситуация вокруг Украины улучшаться не будет, нужно признавать ДНР и ЛНР — Медведев
- 19:48 21.02.2022
- Гуманитарную помощь для беженцев с Донбасса будут собирать в Москве по 12 адресам
- 19:40 21.02.2022
- Уже 1,2 млн жителей Донбасса подали заявления на получение гражданства РФ — Володин
- 19:20 21.02.2022
- «Джавелинов» на территории Украины больше, чем в некоторых странах НАТО — Шойгу
- 18:40 21.02.2022
- Переговорный процесс по Донбассу в тупике — Путин
- 18:32 21.02.2022
- СберМаркет по итогам 2021 года вышел в лидеры российского рынка e-Grocery
- 18:16 21.02.2022
- Госдума просит президента РФ признать независимость ДНР и ЛНР — Володин
- 18:05 21.02.2022
- Киев уже провел две операции против Донбасса, сейчас похоже на начало третьей — Путин
- 18:00 21.02.2022
- «Вторжение» на Украину может начаться «в ближайшие часы», утверждают в Пентагоне
- 17:36 21.02.2022
- Путин предложил Совбезу РФ обсудить признание ДНР и ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать