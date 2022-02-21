Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова поздравила фельдшеров с профессиональным праздником

18:25

Фото пресс-службы правительства Московской области



21 февраля в России отмечается День фельдшера. Первый заместитель председателя правительства Московской областипосетила Химкинскую подстанцию и поздравила фельдшеров областной станции скорой медицинской помощи подстанции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

«В Московской области работает более 5 тыс. фельдшеров – как на скорой, так и в первичном звене. Именно вы молниеносно оказываетесь там, где нужны людям, первыми оказываете медицинскую помощь. В службу скорой медицинской помощи ежедневно в среднем поступает 14 тыс. звонков. И за каждым вызовом стоит конкретный человек – со своей болью, проблемой, нуждающийся в вашей помощи. Без преувеличений – своими выверенными и профессиональными действиями вы ежедневно спасаете тысячи жизней», – сказала Светлана Стригункова.

Первый зампред правительства Подмосковья вручила медработникам благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также почетные грамоты и благодарности Минздрава региона.

«Первое, что я хотела, – это поздравить всех фельдшеров скорой помощи с праздником. Наш труд тяжелый, где-то опасный и в то же время интересный. Я работаю фельдшером скорой помощи почти 43 года и нисколько не сожалею о выбранном пути. Сегодня на награждении было сказано много благодарственных слов в наш адрес. И приятно осознавать, что нас ценят и простые граждане, и конечно же, наше руководство. Спасибо всем!» – сказала Елена Агафонова, фельдшер Егорьевской подстанции скорой медицинской помощи.

Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейшей на территории России. Она включает в себя 51 подстанцию и 83 поста. Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано около 640 бригад скорой медицинской помощи. В прошлом году на станцию скорой помощи было поставлено более 340 новых автомобилей, в том числе реанимационных. За 2 года отремонтировано почти 50 постов и подстанций скорой. С этого года для 18 категорий медицинских специалистов, в том числе для фельдшеров скорой, введена компенсация аренды жилья.