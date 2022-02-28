Урегулирование на Украине возможно только с учетом интересов РФ - Путин

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что урегулирование ситуации вокруг Украины возможно только при безусловном учете интересов Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», — говорится в сообщении.

При этом отмечено, что «российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам».