Глава МВФ утверждает, что в России из-за введенных санкций возможен дефолт
09:32 11.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выступила с утверждением, что возможен дефолт России из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.
«Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер», — утверждала Георгиева. «Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», — отметила она в четверг в эфире телекомпании Си-эн-би-си.
Глава МВФ подчеркнула, что «не намерена спекулировать на тему возможного дефолта» экономики РФ. По ее мнению, на это может повлиять, во-первых, то, как долго будет сохраняться действие антироссийских санкций, а также то, будет ли у РФ возможность выплачивать свои долги. «Ни то, ни другое, пока не ясно», — констатировала она.
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