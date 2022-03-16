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НОВОСТИ

Немецкий экономист заявил об упадке доллара

10:20 16.03.2022 Источник: Lenta.ru

Экономист Хенрик Мюллер в колонке для издания Spiegel предположил, что доллар может утратить свои позиции ведущей мировой валюты. По его мнению, об этом свидетельствуют три фактора.

Мюллер заявил об упадке доллара. Он назвал инфляцию, санкции против России и перемены на рынках признаками его заката. Экономист из Германии полагает, что инфляция доллара подорвет мировое доверие в ценности валюты. Он заявил, что рост цен в США достигает восьми процентов, а дальнейший ход событий зависит от решений Федеральной резервной системы (ФРС) страны.

Кроме того, негативно отразятся на состоянии доллара и санкции, введенные против России.

«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», — заявил специалист.

Эксперт напомнил, что ситуация на Украине также меняет состояние экономики.

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