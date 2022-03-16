Более 20 000 общественных советников Москвы подписали обращение в поддержку спецоперации в Украине
13:29 16.03.2022
Общественные советники Москвы опубликовали обращение, в котором поддержали проведения спецоперации российской армии в Украине. По данным официального Telegram-канала столичных общественных советников, документ подписали более 20 тыс. человек. Они считают, что РФ была вынуждена предпринять этот шаг, чтобы «остановить геноцид на территориях Донецкой и Луганской народных республик».
Как сказано в обращении, в нынешней ситуации России важно оставаться сплоченной, «учитывая проводимую Западом политику, цель которой дестабилизировать обстановку в стране».
Общественные советники - москвичи, добровольно участвующие в общественном контроле, помогающие повышать качество взаимодействия органов исполнительной власти города с горожанами. Обращение представители Совета общественных советников Москвы планируют 17 марта передать в приемную президента РФ.
Напомним, спецоперация российских войск в Украине была начата 24 февраля, представители США и ЕС в ответ вели против РФ масштабные санкции.
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