Орбан заявил, что плата за газ в рублях не проблема для Венгрии — Reuters
16:12 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает агентство Рейтер.
Венгерский премьер подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.
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