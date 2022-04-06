Орбан заявил, что плата за газ в рублях не проблема для Венгрии — Reuters

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает агентство Рейтер.

Венгерский премьер подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.