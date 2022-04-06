0
0
136
НОВОСТИ

Орбан заявил, что плата за газ в рублях не проблема для Венгрии — Reuters

16:12 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает агентство Рейтер.

Венгерский премьер подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.04.2022
ВСУ готовят очередные провокационные материалы о гибели мирного населения якобы от действий ВС РФ — МО РФ
0
43
17:00 06.04.2022
Военная жандармерия Польши задержала двух граждан Белоруссии по обвинению в шпионаже
0
71
16:32 06.04.2022
Инсценировку в Буче нужно расследовать, но нужно независимое расследование — Песков
0
113
16:10 06.04.2022
Московских школьников познакомят с космическими исследованиями
0
145
16:00 06.04.2022
Люксембург высылает одного российского дипломата — МИД страны
0
153
15:32 06.04.2022
Норвегия высылает трех российских дипломатов
0
192
15:12 06.04.2022
РФ способна платить по долгам, но искусственно созданный дефолт нельзя исключать - Песков
0
272
15:00 06.04.2022
Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий
0
269
14:32 06.04.2022
В Москве выявили 1 072 заразившихся коронавирусом за сутки
0
273
14:12 06.04.2022
ВС РФ отменил приговор трем сотрудникам НКВД, осужденным за халатность по делу об убийстве Кирова
0
314

Возврат к списку