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Луговой предложил ввести прямое назначение губернаторов президентом

13:00 30.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили ввести прямое назначение губернаторов президентом. Долго находящихся у власти глав регионов в парламенте сравнили с «князьками». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Я против выборов губернаторов в регионах. Я за прямое назначение президентское. Я понял, почему даже при таком количестве природные ресурсов не очень многих экономических достижений удаётся добиться. Такая огромная у нас территория. Прилетаешь на одну часть, побудешь там и улетаешь, а местный чиновник остаётся там на месте. Они живут иногда как такие князьки, и до сих пор».

Как отметил депутат, такой крупной стране как Россия необходимо более централизованное управление, которое подчиняется единому центру.

«В 90-е годы страна находилась в тяжелейшей ситуации, в двухтысячных мы выравнивали, была необходимость выборы губернаторов не проводить для того, чтобы зацементировать движение вперед. Затем возникла идея, что можно немного нам расслабиться. Но как показывает практика — не очень есть хорошо, всё равно управляемость теряется.

А в нынешних условиях, когда мы находимся под жёсткими санкциями, когда у нас времени на разглагольствование, на принятие коллегиальных решений, я думаю, вертикаль власти президент — губернатор в полувоенно-экономическом состоянии весьма оправдана».

Луговой также сообщил, что кадровая работа на федеральном уровне должна быть лучше. Тогда назначенные губернаторы будут понимать специфику тех регионов, которыми планируют управлять.

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