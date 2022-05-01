Нейтралитет Молдавии является фикцией - глава МИД Приднестровья
11:20 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Территория РМ (Республики Молдова — прим. ТАСС) освоена и контролируется НАТО. Декларируемый военно-политический нейтралитет Молдовы является фикцией — в РМ уже действуют три постоянных центра НАТО, с 2006 года реализуется индивидуальный план действий партнерства Молдова — НАТО, актуализирован на 2022–2023 годы. Согласно плану развития национальной армии РМ на 2020–2030 годы осуществляется активный переход ко второму этапу полной модернизации по стандартам НАТО», — отметил Игнатьев.
Говоря о призывах некоторых молдавских политиков к объединению с Румынией, Игнатьев отметил, что «де-факто так называемая униря (воссоединение — прим. ТАСС) Молдовы и Румынии уже произошла как минимум на военно-политическом, общественно-образовательном и правовом уровнях, и осталось буквально утрясти несколько заключительных формальностей».
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