В Курской области произошло частичное обрушение ж/д моста - губернатор

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное обрушение конструкции железнодорожного моста произошло в Курской области. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.



«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», — написал он. По данным губернатора, пострадавших нет.



Суджанский район, где произошло ЧП, находится на юго-западе Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины. Вечером 30 апреля губернатор Курской области сообщал об обстреле со стороны Украины пункта пропуска Крупец в Рыльском районе. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

