В Курской области произошло частичное обрушение ж/д моста - губернатор
14:30 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», — написал он. По данным губернатора, пострадавших нет.
Суджанский район, где произошло ЧП, находится на юго-западе Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины. Вечером 30 апреля губернатор Курской области сообщал об обстреле со стороны Украины пункта пропуска Крупец в Рыльском районе. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
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