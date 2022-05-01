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В Курской области произошло частичное обрушение ж/д моста - губернатор

14:30 01.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичное обрушение конструкции железнодорожного моста произошло в Курской области. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», — написал он. По данным губернатора, пострадавших нет.

Суджанский район, где произошло ЧП, находится на юго-западе Курской области и граничит на юге с Сумской областью Украины. Вечером 30 апреля губернатор Курской области сообщал об обстреле со стороны Украины пункта пропуска Крупец в Рыльском районе. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

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