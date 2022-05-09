В центе Москвы к акции "Бессмертный полк" присоединится президент РФ

16:30 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в День Победы принимает участие в акции "Бессмертный полк", проходящей в центре Москвы.



В 2020 и в 2021 годах это шествие сначала переносилось, а затем отменялось из-за эпидемии коронавируса.



В этом году в День Победы Путин опять присоединился к участникам марша памяти, которые двигаются по Тверской улице и выходят на Красную площадь.



Президент прошел во главе шествия, неся портрет отца-фронтовика.



Путин принимает участие в акции "Бессмертный полк" уже в шестой раз. Несколько лет подряд в одной колонне с президентом шел сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в январе 2021 года.



