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НОВОСТИ

В центе Москвы к акции "Бессмертный полк" присоединится президент РФ

16:30 09.05.2022 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин в День Победы принимает участие в акции "Бессмертный полк", проходящей в центре Москвы.

В 2020 и в 2021 годах это шествие сначала переносилось, а затем отменялось из-за эпидемии коронавируса.

В этом году в День Победы Путин опять присоединился к участникам марша памяти, которые двигаются по Тверской улице и выходят на Красную площадь.

Президент прошел во главе шествия, неся портрет отца-фронтовика.

Путин принимает участие в акции "Бессмертный полк" уже в шестой раз. Несколько лет подряд в одной колонне с президентом шел сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк" народный артист СССР Василий Лановой, скончавшийся в январе 2021 года.

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