За сутки из Донбасса в Ростовскую область РФ перешли 6,5 тыс человек

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 6,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу РФ в Ростовской области за прошедшие сутки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 6,5 тыс. граждан», — говорится в сообщении.