В Киев приехала глава МИД Германии - СМИ
12:20 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, Бербок стала первым членом федерального правительства, прибывшим в Киев после начала специальной военной операции России на Украине. Министр приехала поездом. Как пишет издание «Фокус-онлайн», по приезде она посетила Бучу.
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