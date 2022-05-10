В Киев приехала глава МИД Германии - СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник утром прибыла в Киев. Об этом сообщила газета «Зюддойче цайтунг».

По ее информации, Бербок стала первым членом федерального правительства, прибывшим в Киев после начала специальной военной операции России на Украине. Министр приехала поездом. Как пишет издание «Фокус-онлайн», по приезде она посетила Бучу.