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В Киев приехала глава МИД Германии - СМИ

12:20 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник утром прибыла в Киев. Об этом сообщила газета «Зюддойче цайтунг».

По ее информации, Бербок стала первым членом федерального правительства, прибывшим в Киев после начала специальной военной операции России на Украине. Министр приехала поездом. Как пишет издание «Фокус-онлайн», по приезде она посетила Бучу.

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