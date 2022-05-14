Из-за ситуации на Украине грозит наступить глобальный голод на планете — глава МИД ФРГ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждает, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод на планете. Об этом она заявила в субботу на пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав дипведомств Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), которая проходила в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод», — сказала Бербок. Она утверждала, что эта «блокада экспорта продовольствия» является сознательной и становится, таким образом, якобы частью «гибридной войны». «Россия питает почву для новых кризисов», — считает министр.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные санкции в отношении России бьют по экономике тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис. По его словам, «продолжение санкционной одержимости» «неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств, которые уже сталкиваются с рисками голода».