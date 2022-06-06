Сбер на Экспертном совете Комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал о мерах по развитию зеленого финансирования

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Старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова выступила на расширенном выездном заседании Экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому финансированию Комитета Государственной думы по финансовому рынку, прошедшему в городе Сибае (Республика Башкортостан). На заседании был отмечен рост значимости государства в теме ESG, так как именно государство может стать одним из ключевых фигурантов на ESG-арене и центром, который генерирует ESG-повестку, создает законодательный базис. Выделено пять важнейших направлений для развития:

– интеграция ESG-факторов в требования к реализации крупных проектов и контрактов с финансированием из госбюджета;

– продолжение реализации мер по снижению углеродоемкость экономики, прежде всего в энергетике и теплогенерации, отраслях ЖКХ, а также декарбонизация экспортно ориентированных отраслей промышленности;

– меры по запуску климатических проектов, направленных на использование потенциала поглощения экосистем России;

– создание национальной системы углеродного квотирования;

– содействие в создании системы национальных стандартов и инструментов в области ESG.

Сбер с учетом текущих условий адаптировал планы по реализации собственной политики в области ESG и продолжит оказывать содействие клиентам по ответственному ведению бизнеса, развитию продуктов и проектов в сфере ESG, а также намерен активно помогать государству в переходе к «зеленой» экономике.

На сессии было отмечено, что регионы России становятся активным участником ESG-повестки. Сбер, как банк, работающий по всей стране, пристально занимается этой темой и предлагает новые возможности для региональных администраций по оценке ESG-статуса региона и выработке мер для дальнейшего, более устойчивого развития. Так, 31 мая Сбер представил свой подход и провел сессию по разработке ESG-стратегии Воронежской области с участием губернатора, ключевых министерств и представителей бизнеса. Ранее такие сессии прошли в Нижегородской и Липецкой областях.

Типовая региональная ESG-модель, разработанная Сбером, позволяет определить стратегические цели и приоритеты и предусматривает оценку состояния региона по 22 ключевым ESG-факторам. По итогам регион получает более 300 практических рекомендаций по направлениям E, S и G.

В рамках заседания Экспертного совета предложенный Сбером подход получил высокую оценку со стороны члена Комитета Госдумы по энергетике, координатора федерального проекта «Зеленая экономика» Юрия Станкевича.

«Решения, которые мы примем или от которых сейчас откажемся, неизбежно окажут влияние на наше развитие на горизонте 30 лет и более, – отметила Татьяна Завьялова. – Это критически важно для конкурентоспособности страны. И сегодня роль государства как законодателя, регулятора, центра мониторинга ESG-процессов становится чрезвычайно значимой. Поддержка государства необходима рынку и банковской сфере, вступившим в стадию глубинной трансформации, для продолжения финансирования зеленых проектов. От правильного выбора приоритетов и последующих совместных действий всех ESG-субъектов рынка, а также поддержки выбранного курса на государственном уровне зависит будущее».