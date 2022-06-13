В Иране сразу двое специалистов по спутникам и ракетам погибли в автокатастрофах

12:20 Источник: Интерфакс

Двое представителей Корпуса стражей Исламской революции, занимавшиеся разработкой беспилотников, ракет и спутников, погибли на днях в автокатастрофах, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним".

По его данным, одно ДТП произошло в городе Хомейн в 250 км к юго-западу от Тегерана, другое - в городе Семнан на севере Ирана.

Ранее сообщалось о гибели видного иранского инженера Аюба Энтезари, который также работал в сфере аэронавтики.