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НОВОСТИ

В Иране сразу двое специалистов по спутникам и ракетам погибли в автокатастрофах

12:20 13.06.2022 Источник: Интерфакс

Двое представителей Корпуса стражей Исламской революции, занимавшиеся разработкой беспилотников, ракет и спутников, погибли на днях в автокатастрофах, сообщает в понедельник иранское агентство "Тасним".

По его данным, одно ДТП произошло в городе Хомейн в 250 км к юго-западу от Тегерана, другое - в городе Семнан на севере Ирана.

Ранее сообщалось о гибели видного иранского инженера Аюба Энтезари, который также работал в сфере аэронавтики.

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