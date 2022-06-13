В Иране сразу двое специалистов по спутникам и ракетам погибли в автокатастрофах
12:20 13.06.2022 Источник: Интерфакс
По его данным, одно ДТП произошло в городе Хомейн в 250 км к юго-западу от Тегерана, другое - в городе Семнан на севере Ирана.
Ранее сообщалось о гибели видного иранского инженера Аюба Энтезари, который также работал в сфере аэронавтики.
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