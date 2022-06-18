Стандарт «все включено» начнет действовать в российских отелях в 2023 году — Ростуризм

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стандарты на услуги в отелях «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены в России до конца текущего года и начнут действовать в российских гостиницах в 2023 году. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Стандарты на услуги „все включено“ и „ультра все включено“ для всех категорий „звездности“ уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — сказала Догузова.