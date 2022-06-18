Стандарт «все включено» начнет действовать в российских отелях в 2023 году — Ростуризм
11:00 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стандарты на услуги в отелях «все включено» и «ультра все включено» будут утверждены в России до конца текущего года и начнут действовать в российских гостиницах в 2023 году. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Стандарты на услуги „все включено“ и „ультра все включено“ для всех категорий „звездности“ уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — сказала Догузова.
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