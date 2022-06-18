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НОВОСТИ

В Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ - Bloomberg

11:30 18.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение поставок российского газа вынуждает Европу высвободить свои резервы, которые были предназначены на зиму. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

Хранилища газа в Европе во вторник были заполнены на 52%, а по последним данным Gas Infrastructure Europe, запасы топлива в них снизились на 1 процентный пункт, отмечает агентство.

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