На поле Куликовской битвы восстановят исторический ландшафт XIV века
10:50 19.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Хозяйственная деятельность, которая велась на Куликовом поле в течение последних более 600 лет, сильно повлияла на ландшафт, фактически все степи были распаханы, леса были вырублены. На территории заповедника есть такие участки, как хозяйственные неудобья, которые никогда не могли быть использованы, большая часть таких участков является памятниками природы, имеют более чем тысячелетнюю историю существования. Там произрастают четыре вида ковыля, которые мы сейчас и используем для восстановления степи», — сказала Бурова.
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