0
0
73
НОВОСТИ

Белоруссия в ближайшее время получит от РФ ракетные комплексы «Искандер-М» - Путин

19:40 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ближайшие месяцы передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в субботу, открывая российско-белорусские переговоры.

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“, которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», — сказал Путин своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

Российский лидер также выступил с предложением поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов РФ и Белоруссии проработать все детали, связанные с этим вопросом. «Согласен абсолютно», — сказал Лукашенко. «Договорились», — подытожил тему Путин.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 25.06.2022
На саммите G7 выступят с объявлениями о мерах против РФ из-за Украины - Кирби
0
0
18:25 25.06.2022
Из подвалов завода «Азот» выведены все мирные жители - Кадыров
0
182
17:40 25.06.2022
Из-за инфляции швейцарцам посоветовали экономить
0
212
16:40 25.06.2022
Только после снятия санкций между музеями РФ и Запада будет возможен обмен - Швыдкой
0
281
16:30 25.06.2022
По итогам саммит G7 не стоит ждать прорывных решений - канцлер ФРГ
0
361
15:10 25.06.2022
В преддверии саммита G7 в окрестностях Эльмау закроются все рестораны и магазины
0
376
15:00 25.06.2022
Почти вдвое выросла очередь на выезд в Литву из Калининградской области
0
502
13:40 25.06.2022
В Санкт-Петербурге в празднике «Алые паруса» участвовали более 1,2 млн человек
0
427
13:30 25.06.2022
После ограничений в США во Франции право на аборты хотят вписать в конституцию
0
425
12:45 25.06.2022
До 80 польских наемников и восемь реактивных систем уничтожены ВКС РФ
0
543

Возврат к списку