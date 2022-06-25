Белоруссия в ближайшее время получит от РФ ракетные комплексы «Искандер-М» - Путин
19:40 25.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“, которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», — сказал Путин своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
Российский лидер также выступил с предложением поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов РФ и Белоруссии проработать все детали, связанные с этим вопросом. «Согласен абсолютно», — сказал Лукашенко. «Договорились», — подытожил тему Путин.
НОВОСТИ
- 20:10 25.06.2022
- На саммите G7 выступят с объявлениями о мерах против РФ из-за Украины - Кирби
- 18:25 25.06.2022
- Из подвалов завода «Азот» выведены все мирные жители - Кадыров
- 17:40 25.06.2022
- Из-за инфляции швейцарцам посоветовали экономить
- 16:40 25.06.2022
- Только после снятия санкций между музеями РФ и Запада будет возможен обмен - Швыдкой
- 16:30 25.06.2022
- По итогам саммит G7 не стоит ждать прорывных решений - канцлер ФРГ
- 15:10 25.06.2022
- В преддверии саммита G7 в окрестностях Эльмау закроются все рестораны и магазины
- 15:00 25.06.2022
- Почти вдвое выросла очередь на выезд в Литву из Калининградской области
- 13:40 25.06.2022
- В Санкт-Петербурге в празднике «Алые паруса» участвовали более 1,2 млн человек
- 13:30 25.06.2022
- После ограничений в США во Франции право на аборты хотят вписать в конституцию
- 12:45 25.06.2022
- До 80 польских наемников и восемь реактивных систем уничтожены ВКС РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать