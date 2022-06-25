Белоруссия в ближайшее время получит от РФ ракетные комплексы «Искандер-М» - Путин

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ближайшие месяцы передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в субботу, открывая российско-белорусские переговоры.



«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“, которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», — сказал Путин своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.



Российский лидер также выступил с предложением поручить министерствам обороны и начальникам генеральных штабов РФ и Белоруссии проработать все детали, связанные с этим вопросом. «Согласен абсолютно», — сказал Лукашенко. «Договорились», — подытожил тему Путин.





