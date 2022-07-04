Посол Украины в ФРГ вернется в Киев и может занять пост замглавы МИД — Bild
20:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник покинет свой пост, вернется в Киев и, возможно, станет замминистра иностранных дел. Об этом сообщила в понедельник газета «Бильд» со ссылкой на источники.
Как ожидается, Мельник уедет из Берлина осенью текущего года.
«Такое предложение министерство [иностранных дел] сделало украинскому президенту [Владимиру Зеленскому]. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — приводит издание слова представителя правительства Украины.
Причиной подобного решения послужили недавние высказывания Мельника о Степане Бандере. В то же время источники в украинском правительстве подчеркнули, что переезд Мельника из Берлина в Киев не будет воспринят как увольнение. При этом, как напоминает «Бильд», дипломат пробыл послом Украины в ФРГ восемь лет и даже пережил смену президента в Киеве, что весьма необычно. Как правило, послы обычно остаются в должности в течение четырех лет, максимум шесть лет.
В МИД Украины не стали комментировать кадровые перестановки. Сам Мельник также отказался от комментариев.
Ранее Мельник в интервью немецкому журналисту и блогеру Тило Юнгу назвал неправдой и «русским нарративом» данные о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев. После этого в Польше обвинили Мельника в фальсификации истории, разговор на эту тему состоялся и между главами польского и украинского внешнеполитических ведомств. Представитель МИД Германии заявил, что власти ФРГ приняли к сведению высказывания Мельника, но исходят из того, что это личное мнение дипломата.
МИД Украины поспешил заявить, что не разделяет позицию Мельника, слова которого были названы ведомством его личным мнением, не отражающим позицию МИД Украины.
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