Визит Байдена в Саудовскую Аравию не поможет снизить цены на бензин в США — Politico

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поездка в Саудовскую Аравию, которую американский президент Джо Байден совершит в ближайшие дни, вряд ли приведет к снижению рекордных цен на бензин в Соединенных Штатах. Такую точку зрения изложила в понедельник обозреватель газеты «Политико» Арианна Скибелл.

По ее словам, основная цель визита американского лидера — уговорить страны Персидского залива увеличить производство нефти. Обозреватель подчеркивает, что Саудовская Аравия может оказаться не в состоянии нарастить добычу, но даже если у нее это получится, такой ход необязательно приведет к удешевлению сырья. Скибелл связывает это с тем, что волатильность цен на нефть в течение последних нескольких недель имеет мало общего с перебоями в поставках.

«Политико» уточняет, что в качестве спонсора материала выступила нефтяная компания ExxonMobil («Эксон мобил»).

Байден с 13 по 16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как заявили в вашингтонской администрации, он планирует встретиться примерно с «десятком коллег» из стран, расположенных в регионе и за его пределами. Визит Байдена в еврейское государство запланирован на 13–14 июля.

Рост розничных цен на бензин в США начался в конце зимы, максимумы обновляются уже четвертую неделю подряд. Это происходит на фоне повышения мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять тенденции. Во время выступления в Белом доме на прошлой неделе Байден признал, что администрация США вряд ли сможет в краткосрочной перспективе обеспечить снижение в стране стоимости бензина и продуктов питания.