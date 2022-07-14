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Северск находится под оперативным контролем союзных сил — Мининформации ДНР

09:00 14.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Город Северск находится под контролем союзных сил России и Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг сообщил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — сказал он.

По словам Безсонова, после того, как будут взяты Соледар и Северск, с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск.

«В принципе, я думаю, что из Северска украинские подразделения будут убегать еще быстрее, чем из Лисичанска», — отметил замглавы Мининформации.

Ранее источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР, сообщил о взятии Северска в оперативное окружение.

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