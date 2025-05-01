0
0
36
НОВОСТИ

США планируют увеличить использование беспилотников — WSJ

12:20 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия (сухопутные войска) США намерена существенно увеличить применение беспилотников. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, Пентагон рассчитывает оснастить каждую дивизию примерно 1 тыс. дронов и за счет этого избавиться от устаревших вооружений. Причина такого решения кроется в анализе американскими военными конфликта на Украине. Как пишет издание со ссылкой на мнение военных аналитиков, беспилотники изменили формат боевых действий, так как они способны не только помогать преодолевать оборону противника, но также лучше обнаруживать скрытые позиции врага.

Помимо этого, США намерены улучшить оснащение войск планшетами и обеспечить их подключение к интернету, а также вложить порядка $3 млрд в разработку технологий по борьбе с вражескими беспилотниками. Общая сумма перевооружения американских войск оценивается в $36 млрд. Получить подобные средства Армия США намерена в том числе за счет отказа от устаревших вооружений, однако подобные меры потребуют одобрения Конгресса. «Инициативу по трансформации Армии» ранее на этой неделе одобрил шеф Пентагона Пит Хегсет, указывает издание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 01.05.2025
Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» прекратил вещание в Грузии
0
0
11:20 01.05.2025
В майские праздники цены на российские отели выросли в среднем на 21% - аналитика
0
139
11:10 01.05.2025
Трамп доломал киевский режим насчет расплаты полезными ископаемыми - Медведев
0
167
10:30 01.05.2025
Вопреки запретам властей граждане Молдавии празднует 9 мая День Победы - опрос
0
200
10:10 01.05.2025
США получат привелегии по разработкам полезных ископаемых на Украине - Bloomberg
0
222
09:50 01.05.2025
В Екатеринбурге 1 мая впервые откроется выставка трофейной техники стран НАТО
0
267
09:40 01.05.2025
Между Абхазией и РФ впервые с 1993 года начинается регулярное авиасообщение
0
256
09:30 01.05.2025
Концерт Гнесинского ансамбля в честь Великой Победы прошел в Берлине
0
253
22:40 30.04.2025
Тарифы на электроэнергию для россиян с июля вырастут на 12,6%, через год — на 9,3%
0
836
22:00 30.04.2025
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 10,34%
0
776

Возврат к списку