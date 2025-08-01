Путин подтвердил информацию о взятии российскими военными населенного пункта Часов Яр в ДНР

15:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Часов Яр в ДНР является полностью достоверной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт — Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что „это не соответствует действительности“. Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», — сказал Путин.