Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $90 за баррель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $90 за баррель впервые с 9 апреля 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:47 мск, стоимость Brent росла на 5,37%, до $90 за баррель.

К 16:51 мск стоимость Brent ускорила рост до $90,19 за баррель (+5,6%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $87,56 за баррель (+8,09%).