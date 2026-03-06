США не смогут обеспечивать ракетами одновременно соседей Ирана и Украину - Кубилюс

16:32 Источник: Интерфакс

У Соединенных Штатов нет возможности снабжать ракетами одновременно собственные вооруженные силы, страны Персидского залива и Украину, заявил член Еврокомиссии Андрюс Кубилюс.

"Американцы будут просто не в состоянии поставлять достаточно ракет одновременно странам Персидского залива, самой американской армии и украинским вооруженным силам", - приводит газета Le Figaro слова еврокомиссара по вопросам обороны, который в пятницу начал с Польши объезд столиц стран ЕС с целью стимуляции оборонного производства в Евросоюзе.