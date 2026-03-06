Сбер и «Манжерок» поддержали единственную в Республике Алтай национальную школу

13:11

Фото пресс-службы курорта «Манжерок»

В Горно-Алтайске открылась фотовыставка «Алтайцы ХХ века. Память прошлого». Её передали национальной городской школе №7 Сбер и всесезонный курорт банка «Манжерок». В день открытия экспозиции заместитель председателя правления Сбербанкалично приехал поздравить учеников и педагогов и вручил школе ещё один подарок — современное оборудование для инженерного творчества.

Школа № 7 — единственная в регионе, где дети углублённо изучают алтайский язык и культуру. Подаренная коллекция включает 15 документальных фотографий конца XIX — начала XX века, сделанных учёными-этнографами во время экспедиций. Курорт «Манжерок» собрал снимки в ходе своей постоянной работы по сохранению наследия региона.

Станислав Кузнецов вместе с заместителем председателя правительства Республики Алтай Адаром Суминым и спикером Государственного Собрания — Эл Курултай Эжером Ялбаковым первыми оценили новую экспозицию. Гости также познакомились с тем, как в школе используют современные технологии. Для этого здесь теперь есть всё необходимое: Сбер передал учреждению современный 3D-принтер и наборы инженерных конструкторов.

Новую технику опробовали сразу. На 3D-принтере напечатали небольшие эмблемы национальной школы. А ученики устроили настоящие испытания для подаренных конструкторов: собранные из деталей трицикл и самокат на электродвигателе проехали по школьным коридорам. Педагоги отмечают, что теперь на уроках ребята смогут осваивать лазерную гравировку, резку по дереву, металлу и акрилу, а из деталей конструкторов — собирать десятки моделей техники на электротяге.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы создать для ребят развивающую среду, в которой уважение к истории и культуре родного края соединяется с новейшими технологиями, – отметил Станислав Кузнецов. – Для этого мы приняли сначала решение поддержать строительство этой школы, а затем и её оснащение современным оборудованием. Подаренные сегодня конструкторы и 3D-принтер помогут ученикам сделать уверенные шаги в будущее, осваивать инженерные и IT-специальности, а также менять мир к лучшему. Эта школа уникальна, потому что здесь бережно хранят язык и традиции Алтая. Передавая фотовыставку, мы хотим, чтобы ученики могли прикоснуться к своим корням, увидеть лица предков. Я хочу пожелать, дорогие ребята, чтобы вы бережно принимали знания, и бережно относились к культуре Горного Алтая. Мы с командой Сбера также с большим трепетом относимся к сохранению традиций и уникальной природы региона и с радостью помогаем в этом».

«Это значимое и по-настоящему историческое событие для нашей школы, – сказала Арчынай Кундыева, директор национальной школы им. Ю. Г. Сакашевой. – От имени педагогического коллектива и обучающихся школы выражаю искреннюю благодарность всесезонному курорту "Манжерок" за переданную коллекцию. Благодаря такой поддержке у наших учеников есть возможность прикоснуться к подлинному историческому наследию родного края. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество со Сбером, который уже оказал помощь для оснащения нашей школы в размере 150 миллионов рублей. Благодаря такому весомому взносу учебные классы оснащены современной мебелью и техникой, приобретено технологичное оборудование и инвентарь».

«Мы благодарны президенту страны за поддержку, а также нашим социальным партнерам — Сбербанку, который выделил средства на оснащение школы самым современным оборудованием, – отметил Адар Сумин. – Также рад отметить, что шефство над школой продолжается, и это значит, что у наших ребят будут все условия для получения качественных знаний».

«На сегодняшний день почти тысяча детей обучается в стенах этой новой школы, – рассказал Эжер Ялбаков. – Выражаю благодарность команде Сбера за современное оснащение и поддержку учреждений в других сферах — здравоохранении, социальной поддержке. Уверен, что качественная материально-техническая база школы позволит ученикам достигать успехов. Работа на переданном принтере и с инженерными конструкторами поможет им определиться с будущими профессиями, которые принесут пользу и процветание нашей республике».

Передача оборудования и уникальной фотовыставки — лишь часть масштабной работы, которую Сбер и «Манжерок» ведут в Республике Алтай. За несколько лет на социальные проекты в регионе направили порядка 500 млн рублей. Например, для школы в самом селе Манжерок построили здание мастерских и подарили автобус. Помогли гимназии №3 в Горно-Алтайске после пожара, оснастили горнолыжную школу инвентарём. В этом году работа продолжается: сейчас идёт полная модернизация первой в регионе детской психоневрологической больницы.