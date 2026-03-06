0
0
138
НОВОСТИ

30% погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — дети, заявил иранский кабмин

16:12 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — несовершеннолетние. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

«30% наших погибших — дети», — сказала она в ходе брифинга.

