30% погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — дети, заявил иранский кабмин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — несовершеннолетние. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

«30% наших погибших — дети», — сказала она в ходе брифинга.