Слуцкий считает, что ядерная истерия нарастает в ЕС на фоне русофобской паранойи

20:40 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы Европы по наращиванию ядерных вооружений связаны с русофобией европолитиков. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя презентацию новой ядерной стратегии президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Ядерная истерия явно нарастает на фоне русофобской паранойи. Но европейские столицы вряд ли способны расширить официальный состав „ядерного клуба“. Скорее им только под силу создать клуб стран-самоубийц, где граждане — заложники суицидальной политики властей», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что стратегия Макрона по наращиванию потенциала и арсенала ядерного оружия предполагает план по накрытию «ядерным зонтиком» значительной части Европы. «Про нарушение режима нераспространения Макрон явно не слышал. И вряд ли осознает, что бряцание „ядерными мускулами“ не повышает стратегическую стабильность», — констатировал парламентарий.

Слуцкий также отметил, что лидер Франции в своих действиях не одинок. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о желании обеспечить свою страну ядерным оружием, а Финляндия и Эстония высказывались в поддержку размещения у себя ядерного оружия НАТО. «В Европе растет термоядерное несдерживание», — заключил депутат.


