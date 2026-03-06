В Вене открылась выставка "Феномен русской женщины"
19:25 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Феномен русской женщины — это образ живой и многогранный. В нем соединяются внутренняя сила, стойкость и тепло, забота о близких. Традиционные ценности здесь естественно соседствуют со стремлением к самостоятельности, развитию и самореализации — в профессии, творчестве и жизни. На протяжении веков этот образ находил отражение в русской культуре», — отметила художница.
«Выставка посвящена Международному женскому дню и женщинам, внесшим бесценный вклад в развитие и процветание мира. Во все времена женщина оставалась центром духовного внимания, источником вдохновения для художников и писателей, оставляя глубокий след в культурной и общественной мировой истории», — добавила она.
НОВОСТИ
- 18:40 06.03.2026
- В США уровень безработицы вырос до 4,4%
- 17:40 06.03.2026
- Трамп заявил, что не примет иные договоренности с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции
- 17:12 06.03.2026
- Испанский министр заявил, что его страна не может согласиться с ролью вассала
- 17:00 06.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $90 за баррель
- 16:32 06.03.2026
- США не смогут обеспечивать ракетами одновременно соседей Ирана и Украину - Кубилюс
- 16:12 06.03.2026
- 30% погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — дети, заявил иранский кабмин
- 16:00 06.03.2026
- США не хотят признавать, что не управляют всем миром — Карлсон
- 15:32 06.03.2026
- РФ и Украина обменялись пленными по формуле «300 на 300»
- 15:12 06.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель
- 15:00 06.03.2026
- Британия не может оперативно направить эсминец на Кипр — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать