В Вене открылась выставка "Феномен русской женщины"

19:25 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка картин российской художницы Галы Мищенко, приуроченная к Международному женскому дню, открылась в штаб-квартире венского отделения ООН, передает корреспондент ТАСС.

«Феномен русской женщины — это образ живой и многогранный. В нем соединяются внутренняя сила, стойкость и тепло, забота о близких. Традиционные ценности здесь естественно соседствуют со стремлением к самостоятельности, развитию и самореализации — в профессии, творчестве и жизни. На протяжении веков этот образ находил отражение в русской культуре», — отметила художница.

«Выставка посвящена Международному женскому дню и женщинам, внесшим бесценный вклад в развитие и процветание мира. Во все времена женщина оставалась центром духовного внимания, источником вдохновения для художников и писателей, оставляя глубокий след в культурной и общественной мировой истории», — добавила она.


