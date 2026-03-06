Трамп заявил, что не примет иные договоренности с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции

Обсудить на форуме

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп исключил возможность каких-либо иных договоренностей с Ираном, помимо безоговорочной капитуляции республики.

«С Ираном не будет никакой сделки, помимо безоговорочной капитуляции», — написал глава американской администрации в социальной сети Truth Social.