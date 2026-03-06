0
В США уровень безработицы вырос до 4,4%

18:40 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос по итогам февраля до 4,4%. Такие данные обнародовало профильное подразделение Министерства труда США.

По сравнению с январем этот показатель вырос на 0,1 п. п. (с 4,3%). Число рабочих мест по стране сократилось за месяц на 92 тыс. Число безработных в США составило в феврале 7,6 млн человек.

По свидетельству газеты The Washington Post, это второе крупнейшее сокращение числа рабочих мест в стране за месяц в период после пандемии COVID-19. Газета подчеркивает, что эксперты не прогнозировали столь серьезного роста безработицы, который отчасти объясняется забастовками рабочих фармацевтических предприятий в США.



