МИД Ирана сообщил, что они больше не ведут переговоры с США

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран считает предательством со стороны США отказ от дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана и переход к военной агрессии, несмотря на публичные заявления об удовлетворении последним раундом дискуссий. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в эфире телеканала France 24.



«Нет, — ответил он на вопрос журналиста о том, продолжают ли иранцы попытки возобновить переговоры с американской стороной. — Мы не доверяем американцам, администрации США, потому что они предали не только нас, но и дипломатию. Мы были в самом разгаре переговоров, когда они напали на нас. Теперь мы защищаемся, не мы начали эту войну».





