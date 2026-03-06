МИД Ирана сообщил, что они больше не ведут переговоры с США
22:40 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет, — ответил он на вопрос журналиста о том, продолжают ли иранцы попытки возобновить переговоры с американской стороной. — Мы не доверяем американцам, администрации США, потому что они предали не только нас, но и дипломатию. Мы были в самом разгаре переговоров, когда они напали на нас. Теперь мы защищаемся, не мы начали эту войну».
