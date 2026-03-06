0
НОВОСТИ

США не хотят признавать, что не управляют всем миром — Карлсон

16:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское руководство не может осознать, что США не руководят всем миром и должны считаться с другими странами. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Практически никто в Вашингтоне не может осознать очевидную реальность — мы больше не управляем всем», — сказал он. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале журналиста.

Карлсон признал, что в Соединенных Штатах много людей, включая его самого, хотели бы жить в однополярном мире. «Не так весело сталкиваться с ограничениями, быть вынужденными договариваться с другой страной, прежде чем принять решение. Никто не хочет этого, никто не хочет, чтобы ему бросали вызов. Но не нам выбирать реальность, в которой мы живем», — убежден Карлсон.

В качестве примера державы, с которой Вашингтону необходимо считаться, журналист привел Китай. «Мы не обязательно находимся в конфликте, но конкурируем с другой страной, которая как минимум не уступает нам по мощи. Она называется Китай», — сказал он.

