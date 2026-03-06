США не хотят признавать, что не управляют всем миром — Карлсон
16:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американское руководство не может осознать, что США не руководят всем миром и должны считаться с другими странами. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Практически никто в Вашингтоне не может осознать очевидную реальность — мы больше не управляем всем», — сказал он. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале журналиста.
Карлсон признал, что в Соединенных Штатах много людей, включая его самого, хотели бы жить в однополярном мире. «Не так весело сталкиваться с ограничениями, быть вынужденными договариваться с другой страной, прежде чем принять решение. Никто не хочет этого, никто не хочет, чтобы ему бросали вызов. Но не нам выбирать реальность, в которой мы живем», — убежден Карлсон.
В качестве примера державы, с которой Вашингтону необходимо считаться, журналист привел Китай. «Мы не обязательно находимся в конфликте, но конкурируем с другой страной, которая как минимум не уступает нам по мощи. Она называется Китай», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:12 06.03.2026
- Испанский министр заявил, что его страна не может согласиться с ролью вассала
- 17:00 06.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $90 за баррель
- 16:32 06.03.2026
- США не смогут обеспечивать ракетами одновременно соседей Ирана и Украину - Кубилюс
- 16:12 06.03.2026
- 30% погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — дети, заявил иранский кабмин
- 15:32 06.03.2026
- РФ и Украина обменялись пленными по формуле «300 на 300»
- 15:12 06.03.2026
- Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель
- 15:00 06.03.2026
- Британия не может оперативно направить эсминец на Кипр — Politico
- 14:32 06.03.2026
- Министр энергетики Катара указал на риск для мировой экономики из-за операции США в Иране
- 14:12 06.03.2026
- Оппозиция в Венгрии предложила ЕС разорвать связи с Зеленским, пока он не извинится
- 14:00 06.03.2026
- Финляндия, разместив у себя ЯО, станет угрозой РФ и получит ответ — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать