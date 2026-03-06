0
Испанский министр заявил, что его страна не может согласиться с ролью вассала

17:12 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте выступил против военных действий США и Израиля в Иране и отметил, что королевство не может согласиться с ролью вассала.

Глава ведомства выступил с критикой в отношении американской администрации за то, что она говорит о необходимости освобождения народов, но делает это «соразмерно [запасам] нефти, которыми располагает» государство. Пуэнте, чьи слова приводит агентство EFE, заявил, что существуют другие способы освобождать страны, отличные от «бомбардировки школ или убийства народа». Министр настаивал, что действиям США и Израиля нет оправдания, поэтому «Испания не может взять на себя роль вассала». «Испания — союзник, а союзники делают выбор», — добавил он.

Отношения между Мадридом и Вашингтоном переживают напряженность после начала военной операции в Иране. Испания изначально выступила против односторонних действий США и Израиля в исламской республике. Затем Мадрид также сообщил о несогласии с использованием Соединенными Штатами баз, расположенных на территории королевства, для этой цели.

Как заявил 3 марта американский президент Дональд Трамп, США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией. Он напомнил о несогласии Мадрида довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также утверждал, что военные страны могли бы использовать базы в Испании в операции против Ирана, невзирая на недовольство Мадрида.

Премьер-министр королевства Педро Санчес после угроз главы администрации США заявил, что Испания не станет соучастницей того, что негативно для мира, просто из страха ответных мер.

