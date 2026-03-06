РФ и Украина обменялись пленными по формуле «300 на 300»
15:32 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
300 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«6 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США», — сообщили в военном ведомстве.
В МО РФ уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
