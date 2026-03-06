Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $87 за баррель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $87 за баррель впервые с 5 июля 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:41 мск, стоимость Brent росла на 1,87%, до $87,01 за баррель.

К 12:46 мск стоимость Brent ускорила рост до $87,2 за баррель (+2,1%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $84,41 за баррель (+4,2%).