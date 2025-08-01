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НОВОСТИ

Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»

11:30 01.08.2025

Сбер начал сотрудничать с программой «СВОйбизнес», созданной по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Предпринимательство» при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП. Инициатива направлена на помощь ветеранам специальной военной операции и их родственникам в освоении предпринимательства. Сбер предложит участникам программы менторскую поддержку: действующие клиенты банка смогут пройти специальную программу из шести бесплатных сессий с персональным ментором. Он подбирается на основе бизнес-задач, формат работы определяется индивидуально.

Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса: онлайн-бухгалтерия, сервис создания сайта за 5 минут с помощью нейросети, франчайзинговая поддержка, сервис по подбору персонала, получение электронной подписи от УЦ ФНС России, документооборот с контрагентами, сдача отчетности в госорганы, а также специализированные решения для разных отраслей. Кроме того, будет доступна бизнес-карта с дополнительным кешбэком 15% до конца года на повседневные траты. Бизнесмены в возрасте от 18 до 35 лет смогут принять участие в специальной акции и получить до 100 тысяч бонусов по программе СберБизнес Спасибо. Данный комплекс решений позволяет участникам сосредоточиться на развитии дела, передав остальные задачи банку.

«Программа "СВОй бизнес" — это шанс найти себя в новой роли. Помимо знаний мы предоставляем менторство опытных специалистов и помогает быстрее выйти на рынок, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Уверен, что наши сотрудники помогут многим ветеранам СВО и членам их семей построить успешные компании. Вместе с "Единой Россией", "ОПОРОЙ РОССИИ" и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики».

Программа «СВОй бизнес» была запущена в феврале 2025 года по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Предпринимательство» при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП. До конца года она будет реализована в 40 регионах страны, а её участниками станут около 2 тыс. ветеранов и членов их семей, желающих открыть собственное дело и получить поддержку на старте.

«Мы объединяем усилия со Сбербанком, чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участниками спецоперации и членам их семей по всей стране. География проекта «СВОй бизнес» постоянно расширяется. До конца года он охватит более 40 регионов. С учетом разветвленной сети Сбера получить профессиональную поддержку смогут ещё больше ветеранов спецоперации», – отметил секретарь Генерального совета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев.

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