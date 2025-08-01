Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на Валааме
14:12 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу проводят неформальную встречу на острове Валаам.
Лидеры России и Белоруссии уже не первый год посещают Валаам вместе. Путин и Лукашенко, как и в прошлые годы, зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разное время. После краткого молебна, совершенного в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.
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