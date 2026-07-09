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Зеленский признал «очень плохое отношение» жителей к людям в военной форме ВСУ

22:35 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский, комментируя массовый протест жителей Львова против сотрудников военкомата, признал очень плохое отношение граждан к украинским военным.

«Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих территориального центра комплектования [ТЦК, аналог военкомата]. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Аудиозапись его ответа публикует издание «Новости Live».

Зеленский дал понять, что протестующими займутся правоохранители, и попытался переложить ответственность за силовую мобилизацию в стране на министра обороны Михаила Федорова. «МВД будет разбираться с этим <…>. А Минобороны должно сделать все, что они обещали», — сказал Зеленский.

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