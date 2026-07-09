ЦБ РФ: Пространства для снижения ставки стало меньше...

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пространства для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, следует из очередного выпуска комментария по денежно-кредитным условиям Банка России.

«Пространства для снижения ставки стало меньше, а проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», — указал ЦБ.