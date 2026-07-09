ЦБ РФ: Пространства для снижения ставки стало меньше...
19:30 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пространства для снижения ставки стало меньше, а проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте», — указал ЦБ.
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