Дефицит бюджета РФ в январе — июне составил 5,73 трлн руб., или 2,5% ВВП — Минфин
16:12 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета за январь — июнь 2026 года составил 5,73 трлн руб., или 2,5% ВВП, что на 2,35 трлн руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — июне 2026 года составил 18 622 млрд руб., что на 5,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — говорится в сообщении.
При этом, по предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода составил 24,35 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 16,1% год к году. «Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе — июне 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов», — констатировали в министерстве.
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