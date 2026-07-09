На юге столицы появится новая школа для 2000 учеников — мэр Москвы

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В Москве, в Даниловском районе, появится новая школа на 2000 учеников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, она будет построена в новом жилом квартале на проспекте Андропова. Как считает градоначальник, эта школа будет востребована у горожан. Здание разместят неподалеку от станции «Технопарк» Замоскворецкой линии метро, в 2028 году по близости будет открыта еще одна станция — «Остров мечты» Бирюлевской линии.

В школе планируется сделать два отдельных входа — для учеников младших классов и учащихся средней и старшей школы. При этом входные группы будут оформлены с учетом возраста детей. Вход для малышей украсят декоративными буквами алфавита, вход для старших школьников — современной графикой с математическими мотивами. Как считает Собянин, «школа станет не просто функциональной, но и визуально понятной, современной и комфортной для детей».

В здании создадут универсальные и специализированные учебные кабинеты, разместят лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естествознания, медиатеку, четыре спортивных зала, в том числе два трансформируемых. Кроме того, в школе будет многофункциональное пространство и обеденный зал. Обустроена будет и прилегающая территория – там разместят все нужное для комфортных занятий физкультурой и спортом, а также игровые площадки. Завершить основные работы на объекте планируют в 2028 году.

По данным градоначальника, сейчас на юге Москвы идет строительство 17 объектов образования. Например, в районе Южное Бутово возведут школу «Ботаника», рассчитанную на 825 учеников. В Печатниках построят новый образовательный комплекс, его дошкольный блок будет размещен в трехэтажной части здания, школа — в четырехэтажной. Детский сад примет 225 малышей, школа — 500 учеников. А в Пресненском районе, на улице Климашкина, построят школу будущего на 675 учащихся. В здании создадут зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, медиатеку и общественное пространство, творческую мастерскую для занятий изобразительным искусством и музыкой.