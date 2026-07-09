Чем больше Киев будет бить по РФ, тем шире будет буферная зона на границе — Песков
14:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чем больше ударов киевский режим будет наносить по российской территории, тем шире придется делать буферную зону на границе с Украиной. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зоны безопасности, — указал он, говоря о прозвучавшем со стороны президента США Дональда Трампа заявлении, будто удары Киева лишь приблизят мирное урегулирование. — Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать в какой, — но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону».
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