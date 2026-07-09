США вовсю поставляют оружие Киеву, РФ знает это и не носит розовых очков — Песков
15:00 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву, Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
«Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вообще продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент [РФ Владимир] Путин», — сказал представитель Кремля.
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