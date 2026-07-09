Один человек погиб, еще пятеро ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ атаковали ряд муниципалитетов Белгородской области, в результате один человек погиб, еще пятеро, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщается в «Максе» оперштаба региона.

«В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, а пятеро, среди которых ребенок, получили ранения», — говорится в сообщении.