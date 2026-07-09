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Собянин: Стационар кратковременного пребывания появится в ГКБ им. Буянова

13:42 09.07.2026

В Москве активно идет реконструкция главного корпуса Городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в прошлом году там был открыт флагманский центр, где пациенты получают экстренную помощь. «Теперь приводим в порядок главный лечебный корпус, - сообщил глава города. - Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказать помощь большему числу жителей. Специалисты отремонтируют кровлю и заменят окна, выполнят перепланировку помещений и отделку современными материалами, модернизируют системы кондиционирования и вентиляции».

Обновление главного (лечебного) корпуса ГКБ имени В.М. Буянова стартовало в марте 2025 года. Строители обустраивают навесной вентилируемый фасада из панелей черного и молочно-бежевого цветов, заменяют окона, проводят ремонт кровли. Это позволит повысить энергоэффективность здания, а также создать единый архитектурный ансамбль из старого и нового корпусов.

Специалисты планируют привести в порядок часть помещений первого, второго и 12-го этажей площадью более 9,8 тыс. кв м, выполнить перепланировку и отделку современными качественными материалами. На первом этаже обустроят несколько дополнительных входов, чтобы разделить потоки пациентов.

После реконструкции у ГКБ расширятся возможности лечения и улучшатся условия пребывания пациентов в круглосуточном стационаре. Также, примерно на 20% вырастут возможности амбулаторного приема. Сейчас клиника обеспечивает более 100 тыс. посещений в год. В 2025 году врачи этой больнице оказали медицинскую помощь более 72 тыс. горожан, они выполнили около 37 тысяч операций, высокотехнологичную медицинскую помощь смогли получить 6472 пациента.

Реконструкция позволит главному лечебному корпусу ГКБ работать в соответствии с новыми московскими стандартами медицинских учреждений. Параллельно ведется комплексное благоустройство территории клиники, где создают комфортную среду для пациентов, их родных и близких.

Напомним, в рамках создания нового каркаса здравоохранения Москвы с 2011 по 2030 год в городе будут построены более 40 и реконструированы более 175 действующих больничных корпусов. В 2011–2026 годах были построены 30 новых и реконструированы 145 действующих корпусов стационаров.

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