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США ударили по мосту в Иране, являющемуся частью коридора между Ираном и РФ с КНР — Fars

15:12 09.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США прошлой ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем. Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Аккала в провинции Голестан близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Помимо этого, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому пути в три раза после объявления морской блокады со стороны США.

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